إحالة مسجل خطر سقط بـ70 تذكرة هيروين في حلوان للجنايات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بإحالة مسجل خطر إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بترويج 70 تذكرة هيروين المخدر على المتعاطين.وردت معلومات للنقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام كل من المدعو "محمود إسماعيل عبدالغني"، 41 عاما، عاطل، ومقيم بشارع النصر، العزبة القبلية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة جرى ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 70 تذكرة هيروين ومبلغ مالي.وبالكشف الجنائي على المتهم تبين أنه مسجل خطر فئة "ب حلوان فرض سيطرة"، وسبق ضبطه واتهامه في 11 قضية، آخرها رقم 32923 لسنة 2018 ابتزاز أموال.وحرر عن ذلك المحاضر رقم 9928 لسنة 2020 وتباشر النيابة التحقيقات.