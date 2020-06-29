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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الأرصاد توضح أسباب ارتفاع الحرارة نهاية الأسبوع

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:47 ص
طقس حار
طقس حار
إيمان ماهر
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة، لتصل إلى 37 أو 38 درجة، ثم تنخفض مرة أخرى بعدها.

وأضاف شاهين في تصريحاته لـ"الدستور" أن الطقس على محافظات الصعيد، حار نهارًا على محافظات الشمال لطيف ليلًا، ويبقى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع ارتفاع الرطوبة نهارًا والتي تسبب الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلًا لطيف على كل الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين والنصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

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