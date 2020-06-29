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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ويجيز لوكلاء الوزارة تكليف بعض العمال للعمل من المنزل

«القوى العاملة» تستثنى الحامل ومن ترعى طفلا من الحضور

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:47 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، كتابًا دوريا في إطار توجيه الحكومة نحو التخفيف التدريجي من بعض الإجراءات مع الحفاظ على التدابير الاحترازية، وصدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 في ذات الشأن.

ونص الكتاب الدوري على انتظام العمل بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها، مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.

واستثنى الكتاب الدوري أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل أو التي ترعى طفلًا أقل من 12 سنة من الحضور، ومنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته، كما يمنح الموظف الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يومًا، ويتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام شفائه، وتعتبر الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر وفقًا لأحكام المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

وأجاز الكتاب الدوري لوكيل الوزارة المختص تكليف العاملين الحاصلين على إجازة استثنائية - من غير المخاطبين، بالعمل من المنزل كلما أمكن ذلك.

وجاء التوجيه بالكتاب الدوري لرؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.
«القوى العاملة» تستثنى الحامل ومن ترعى طفلا من الحضور
«القوى العاملة» تستثنى الحامل ومن ترعى طفلا من الحضور

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