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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصرية اللبنانية» تؤكد أهمية المشروعات الصغيرة فى الاقتصاد المحلى

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:44 ص
فؤاد حدرج
فؤاد حدرج
أسماء إبراهيم
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أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع يوفر العديد من فرص العمل المتنوعة.

وطالب حدرج، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بضرورة التفكير بطريقة وأسلوب خارج الصندوق للوصول إلى مشروعات ريادية وتكنولوجية تعالج المشكلات على مستوى أداء الشركات والإنتاج والتسويق لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية.

وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن كل هذا يأتي من خلال تشجيع الابتكار والإبداع وإتاحة التمويل المرن لأصحاب الأفكار الإبداعية، بالإضافة إلى نشر فكر العمل الحر بين الشباب وتدريس مناهج تعليمية تغرس روح الإبداع وتعتمد على التكنولوجيا وعالم المعرفة والاتفاق على إجراءات موحدة لتيسير الاشتراطات على أصحاب المشروعات وعلاج آية ثغرات في القوانين قد تصطدم بالواقع العملي، بالإضافة إلى وضع حوافز تمويلية وضريبية وإجرائية تتيح توسعة مشاركة الشباب في عمل مشروعات جديدة والتركيز على المشروعات التي يمكن أن تكون صناعات مغذية للمصانع الكبرى.

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