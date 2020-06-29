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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قبل يومين من التنفيذ .. 8 مخاطر لإسرائيل بعد ضم مستوطنات الضفة والغور

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:43 ص
مستوطنات بالضفة
مستوطنات بالضفة
سارة شريف
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قبل يومين من الموعد الذي قرره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، ومع تزايد الاحتمالات إما بتأجيل الضم أو القيام بخطوة رمزية، بدا أن هناك من اقتنع داخل الغرف المغلقة بتل أبيب بأن الضم سيضع إسرائيل أمام مخاطر أمنية وسياسية واستراتيجية واقتصادية وأخلاقية، وقرر تقليص الخطوة قدر الإمكان ..
فقط أجمع المراقبون على أن الخطوة المثيرة للجدل مخاطرها أكبر من فوائدها بالنسبة لإسرائيل ويمكن أن نلخص مخاطرها في النقاط التالية:

أولاً: الخطوة المرتقبة من شأنها أن تركز انتباه الأسرة الدولية على إسرائيل، في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل أن تلقي الضوء على إيران وعملياتها في المنطقة، الضم سيلفت انتباه العالم، وسيشجع انتقادات في العالم لإسرائيل، فلن تعترف أي دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة بقيادة ترامب بالضم وتعترف بحدوده.

ثانياً: في حال انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يعارض الضم رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، من المتوقع أن تندلع أزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة برئاسة بايدن. وبهذا تتضرر علاقة إسرائيل مع حليفتها الأقوى.

ثالثاً: من شأن خطوة مثل هذه أن تؤثر سلباً على خطوات تطبيع وتعاون بين إسرائيل مع العالم السني المناهض لإيران، وأن تعرّض اتفاقيات السلام للخطر.

رابعاً: أي خطوة ضم صريحة أحادية الجانب لن تجلب لإسرائيل أي منفعة استراتيجية، بل على العكس، تجلب مخاطر، فخلال سنوات نجحت إسرائيل في إقناع أصدقائها في العالم بأن الاحتفاظ بمناطق في الضفة الغربية هو نتيجة الرفض الفلسطيني لعروضها المتعددة للسلام، وأنه خطوة واجبة بسبب اعتبارات الأمن، لكن الضم سيضعها في موقف الرافض للسلام.

خامساً: السيطرة التامة على منطقة غور الأردن الآن هي بيد الجيش الإسرائيلي، ولواء الغور العسكري الإسرائيلي يحمي منطقة الحدود من الشرق بتعاون وثيق مع الجيش الأردني، خطوة الضم لن تحسّن الوضع الأمني، بل ستسيء إليه لأنها ستمس بالعلاقة بين إسرائيل والأردن واتفاق السلام والتعاون العسكري والأمني معه.

سادساً: هناك احتمالات أن يؤدي الضم إلى نشوب اضطرابات في الضفة الغربية، وربما يتسبب باشتعال في قطاع غزة، في الوقت الذي تعاني فيه إسرائيل من توتر في الجبهة الشمالية، وهو ما يعني أنه ستُفتح ثلاث جبهات أمام الجيش الإسرائيلي.

سابعاً: من الناحية الاقتصادية، فإن أوروبا الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل تهدد بمس التعاون، والصين ليست بديلاً لأوروبا الآن، لأن زيادة العلاقات الاقتصادية معها ستصعّد التوترات مع الولايات المتحدة.

ثامناً: هناك من يرى الخطوة أنها ستمنع في المستقبل أي إمكان للانفصال عن الفلسطينيين والحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وسيصبح حل الدول الواحدة هو الاحتمال القائم، وهو ما لايريده أغلب الإسرائيليين الذي يرون فيه خروجا عن مبادئ الصهيونية.

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