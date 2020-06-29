المطران منير حنا يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

أرسل الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران إيبارشية مصر، جواب تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.وقال المطران في رسالته، "بالنيابة عن الكنيسة الأسقفية أتقدم بخالص التهنئة لكم بمناسبة الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، هذه الثورة التي قادها الشعب المصري من أجل الحفاظ على بلادنا، والتي حماها جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة"، مضيفا أن ثورة 30 يونيو مهدت الطريق لبناء مصر الحديثة واستقرار المجتمع في شتى المجالات.واختتم المطران منير تهنئته قائلا: "نصلي أن يعطيكم الله الحكمة في قيادة مصر نحو التقدم والديمقراطية".