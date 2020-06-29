ضبط 179 مخالفة تموينية بالمنوفية

كشف المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، عن تحرير 179 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، في إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة لردع جشع التجار.وأضاف الجمال، في بيان، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، مستودعات، محطات وقود لقيامه بيبع الدعم في السوق السوداء، مراقبة الأسواق، تحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية، مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات، بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية، وذلك لردع جشع التجار.