«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 شهور مقبلة

علمت "الدستور" بانتهاء وزارة المالية من تحديد مواعيد صرف رواتب شهور يوليو وأغسطس، وسبتمبر وأكتوبر، رسميا، ولمدة أسبوع من كل شهر، على أن يتم تحديد يوم لصرف رواتب كل جهة على حدة.وتبين أن وزارة المالية حددت يوم 14 يوليو المقبل، كبداية لصرف رواتب العاملين بالدولة، و8 أغسطس قبل عيد الأضحى، و15 سبتمبر، و20 أكتوبر، وذلك للعاملين بالدولة.وتناشد وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".