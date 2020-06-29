مايسة عطوة تهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بذكرى ثورة 30 يونيو، قائلة، إننا نجحنا في هذا اليوم في استرداد وطننا وتكاتف الجميع من أجل مصلحته.وأكدت النائبة في بيان لها، أن ذكرى الثورة تمثل حدثا بارزا في تاريخ مصر الحديث، بعد رفض المجتمع المصري بجميع طوائفه لحكم جماعة إرهابية وخروجه عليها.وأشارت إلى أن الجيش المصري كعادته انحاز لإرادة الشعب ووقف خلف مطالبه وحمى خياراته، متمنية المزيد من الاستقرار وتنمية الدولة تحت حكم الرئيس السيسي.تابعت: "لولا هذه الثورة المباركة لكنا الآن في وطن مقسم ملء بجماعات التطرف والإرهاب، حمى الله دولتنا المصرية وشعبها الحر الأبي".