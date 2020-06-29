مدبولي: 15 مليار جنيه لقطاع الاتصالات خلال العام المالي المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن محنة فيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19)، علمت العالم كله كيفية الاستفادة من قطاع الاتصالات، وتحويل أغلب الخدمات إلى إلكترونية.وأضاف في كلمته اليوم على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات شرق القاهرة، إن محنة فيروس كورونا، تحولت إلى منحة في مصر، ودفعت الحكومة لتسريع تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.وواصل أنه تم تخصيص، 15 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل لقطاع الاتصالات، موضحًا أنه من خلال بوابة مصر الإلكترونية، ستكون هناك حزمة خدمات إلكترونية، اعتبارا من شهر أغسطس المقبل.وواصل أن الحكومة تستهدف، الوصول إلى 155 خدمة ستقدم إلكترونيا بنهاية هذا العام.ويفتتح الرئيس، اليوم الاثنين، مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.