خبير: تركيا بصدد الإفلاس.. وأردوغان العدو الأول لبلاده اقتصاديا

كشف الدكتور أحمد سمير زكريا، الباحث والخبير الاقتصادي، عن أسباب تراجع وانهيار الاقتصاد التركي، موضحًا أن أحد أهم هذه الأسباب هو دعم رجب طيب أردوغان، للإرهاب في العديد من الدول.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، على شاشة "إكسترا نيوز"، إن الدولة التركية بصدد دخول مرحلة الإفلاس لأنها تواجه مشكلات كبيرة، مضيفًا أن أردوغان العدو الأول لتركيا اقتصاديًا، مضيفًا: "اقتصاد تركيا يواجه دمارا شاملا".وأوضح أن سياسة أردوغان الاقتصادية الفاشلة تسببت في تدمير وإفلاس آلاف الشركات، مشيرًا إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم العالمية، تشير إلى أن تركيا تعتمد على نهب ثروات الدول التي تستعمرها كالعراق وسوريا ومحاولات دخول ليبيا، بجانب تسليح جماعات إرهابية وتصارع على مصادر طاقة خارج الحدود، وهذه هي سياسة الدولة التركية في عصر أردوغان.وذكر أن التقارير تشير لارتفاع معدلات التضخم لوضع غير مسبوق وصل لـ9.6%، مع انهيار الاحتياطي النقدي التركي من 56 مليارا لـ19 مليار دولارا، وتراجع حجم الصادرات، كما يوجد أكثر من 2 مليون تركي يطلبون الإعانات.