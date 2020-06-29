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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شباب قرية الرواشدية يجهزون مبنى لتقديم الخدمات الطبية في الفيوم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:29 ص
مبنى لتقديم الخدمات
مبنى لتقديم الخدمات الطبية
الفيوم - زينب علاء
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انطلق شباب قرية الرواشدية، التابعة للوحدة المحلية بالشواشنة بمركز يوسف الصديق بالفيوم، لمكافحة فيروس كورونا بالقرية، في أعمال تجهيز مبنى كامل لاستقبال الحالات الطارئة، ومتابعة حالات العزل المنزلي.

وقال شعبان درويش، أحد الشباب المشاركين، ل"الدستور" إن المبنى تم تجهيزه بحهود ذاتية من أهالي القرية وتبرعاتهم، وقام أحد الأشخاص بالتبرع بالمبني، وقمنا بتجهيزه، ويتكون من 5 أدوار، وبه ٦ سرير، ولكن العمل الآن قائم في الدور الأول استقبال وحده اكسجين، وحده محاليل، وطوارئ، وحجرة للكشف، حجرة سيدات، وأخرى للرجال.

وأضاف أن، الخدمات الطبية تقدم مجانًا، من كشف لتعليق محليل للمواصلات، وبالتنسيق مع الصيدليات خصم 15٪ ومعامل التحاليل خصم 50٪ لأهالي مركز يوسف الصديق.
مبنى لتقديم الخدمات الطبية
مبنى لتقديم الخدمات الطبية
مبنى لتقديم الخدمات الطبية
شباب قرية الرواشدية يجهزون مبنى لتقديم الخدمات الطبية في الفيوم
شباب قرية الرواشدية يجهزون مبنى لتقديم الخدمات الطبية في الفيوم
مبنى لتقديم الخدمات الطبية
مبنى لتقديم الخدمات الطبية
مبنى لتقديم الخدمات الطبية
شباب قرية الرواشدية يجهزون مبنى لتقديم الخدمات الطبية في الفيوم
شباب قرية الرواشدية يجهزون مبنى لتقديم الخدمات الطبية في الفيوم

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