شباب قرية الرواشدية يجهزون مبنى لتقديم الخدمات الطبية في الفيوم

انطلق شباب قرية الرواشدية، التابعة للوحدة المحلية بالشواشنة بمركز يوسف الصديق بالفيوم، لمكافحة فيروس كورونا بالقرية، في أعمال تجهيز مبنى كامل لاستقبال الحالات الطارئة، ومتابعة حالات العزل المنزلي.وقال شعبان درويش، أحد الشباب المشاركين، ل"الدستور" إن المبنى تم تجهيزه بحهود ذاتية من أهالي القرية وتبرعاتهم، وقام أحد الأشخاص بالتبرع بالمبني، وقمنا بتجهيزه، ويتكون من 5 أدوار، وبه ٦ سرير، ولكن العمل الآن قائم في الدور الأول استقبال وحده اكسجين، وحده محاليل، وطوارئ، وحجرة للكشف، حجرة سيدات، وأخرى للرجال.وأضاف أن، الخدمات الطبية تقدم مجانًا، من كشف لتعليق محليل للمواصلات، وبالتنسيق مع الصيدليات خصم 15٪ ومعامل التحاليل خصم 50٪ لأهالي مركز يوسف الصديق.