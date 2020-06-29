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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صحيفة إماراتية: 30 يونيو واحدة من أعظم تظاهرات العصر الحديث

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:27 ص
30 يونيو
30 يونيو
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قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الاثنين، إنه في مثل هذه الأيام منذ سبع سنوات، خرج ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين، في واحدة من أكبر وأعظم التظاهرات التي شهدها العصر الحديث، وهم يرددون: "ارحل.. ارحل"، و"قولوا للحاكم جوّا القصر.. إنتو عصابة بتسرق مصر".

وكتبت الصحيفة - في افتتاحياتها تحت عنوان " في ذكرى الزحف العظيم" - أنه في ذلك اليوم كان الزحف العظيم، وكانت النهاية، وسقط نظام الإخوان الذي كتم الأنفاس، وكاد يقضي على مصر تاريخًا ودورًا وحضارة، ويرميها في مجاهل التطرف والإرهاب، وبين أحضان "النظام الدولي للإخوان" لقمة سائغة.

وأضافت الصحيفة أنه في ذلك اليوم، أعلنت المحروسة، براءتها من طغمة "الإخوان"، في أروع عملية اتحاد بين الشعب وقواته المسلحة، وفي أجمل تعبير عن مصر الحرية والعروبة، التي ترفض الغلو والتطرف، وتعلي بأزهرها الشريف الإسلام المعتدل بكل ما يعنيه من كرامة وتسامح ومحبة، وتمسكها بالعروبة مظلة لمصر وأمتها.

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