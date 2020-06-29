مدبولي: نفذنا مشروعات تنموية بـ4.5 تريليون جنيه خلال 6 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن وعي الشعب المصري أنقذ مصر من سيناريو الانزلاق إلى الانهيار.وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات، أن حجم المشروعات التنموية التي نجحت مصر في تنفيذها على مدار الست سنوات الأخيرة بقيمة استثمارات 4.5 تريليون جنيه مصري.وأوضح أن كل الدراسات تؤكد انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 5 %، وتراجع السياحة العالمية والطيران بنسبة 80%، وانخفاض حركة الملاحة والتجارة بنسبة تصل إلى 30%، وانخفاض الاستثمار العالمى بنسبة 40 %، وهو ما يضع عبئا على الدول.