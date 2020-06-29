منار سامي.. بلاغ ضد فتاة «التيك توك» الجديدة لنشر الفجور

تقدم محامي ببلاغ لمدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب ضد فتاة "تيك توك" تدعى منار سامي واتهمها بنشر محتوى منافي للآداب ويثير الغرائز.وقال مقدم البلاغ في بلاغه: "إن الإدارة العامة للآداب هي المفوض بحماية المجتمع من تلك الآفات البشرية، كونها إدارة مكافحة جرائم الآداب وبتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها بمكافحة كل صور الخروج على الآداب العامة، والممارسات التي تخدش الحياء ولا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصرى".واستطرد: "إن منار سامي فتاة تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وذلك بالظهور على المواقع بملابس فاضحة وأشارت إباحية والرقص بطريقة تثير الغرائز بهدف زيادة متابعيها وبالتالي زيادة أرباحها".ولفت إلى أن تلك الأمور تمثل جرائم بالقوانين المختلفة منها قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم الآداب العامة وقانون الانترنت الجديد، بما أن الإدارة طبقا للقانون الإجراءات الجنائية تعد الإدارة العامة لمكافحة الآداب هي مكان لتلقي البلاغات، فقد تقدم بهذا البلاغ.