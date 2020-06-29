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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاق شراكة للطاقة بين إقليم جنوب إفريقيا والصين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:24 ص
الطاقة في أفريقيا
الطاقة في أفريقيا
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أبرم "الاتحاد الاقتصادي والتجاري لجنوب إفريقيا- الصين" SACETA (ساسيتا)، وشركة "نفط وطاقة إفريقيا"، رائدة تنظيم فعاليات الطاقة في إفريقيا، اتفاقا للشراكة بينهما تسهم في تقديم العديد من الشركات الصينية إلى السوق الإفريقية وتشجيعها على إقامة المزيد من المشروعات والاستثمارات مع نظرائها في منطقة جنوب إفريقيا.

ويقول رئيس مجلس إدارة طاقة إفريقيا، جيمس شيستر، إن الصين لديها تأثيرا هائلا على قطاع الطاقة الإفريقي، لكن لا تزال هناك فرص للنمو في مجالات الإنارة والكهرباء، وبناء البنية التحتية الأساسية للطاقة، ومشروعات تمويلها.

يقضي اتفاق الشراكة المبرم بين الجانبين أخيرا بتنسيق الجهود بين أكبر منظم لفعاليات الطاقة في قارة إفريقيا وأبرز اتحاد صيني جنوب إفريقي يضم شركات متنوعة ومتخصصة في قطاع الطاقة.

ويتابع رئيس الشركة، التي تغطي شبكة عريضة من سلاسل القيمة المضافة في قطاع الطاقة ولديها علاقات مقربة مع حكومات منطقة جنوب إفريقيا، قائلًا "إن الشراكة توسع من غطاء أوب بهدف جلب استثمارات مهمة إلى المشروعات الإفريقية".

وبموجب اتفاق الشراكة تعتزم شركة "أوب" AOP تخصيص مساحة عرض للشركات الصينية في جميع الفعاليات التي ترعاها خلال عام 2020، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية بين الحكومات والشركات الخاصة والشركات العامة، وتيسير إبرام الصفقات بين الشركات الأفريقية والصينية، وستمثل مؤتمراتها بوابة داخل السوق الإفريقية بالنسبة للشركات والهيئات الصينية بمصالحها الاستراتيجية للاستفادة من فرص النمو الإفريقية.

وتشير التقارير إلى أن الاقتصاد الصيني قد استعاد نشاطه نسبيًا في الآونة الأخيرة بينما تسعى الدولة في التعافي من آثار وباء فيروس (كوفيد- 19)، كما بدأت حكومة بكين في التواصل مع الشركاء الأفارقة والعالميين لمساعدتهم في الحرب ضد الفيروس، ولأن النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة، تمثل مكونات محورية تستند إليها "مبادرة الحزام والطريق" في وقت تحتضن فيه البلدان الإفريقية الاستثمارات الصينية، فإن فعاليات شركة "أوب" تعد موقعا مهما ومنصة جوهرية لإبرام صفقات وإجراء نقاشات استراتيجية بشأن الوضع الراهن وفرص النمو في قطاعات الطاقة الإفريقية، والعلاقات الصينية الإفريقية بوجه عام.

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