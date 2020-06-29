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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. إغلاق باب التقدم للمرحلة الرابعة من «جمعيتي»

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:22 ص
جمعيتي
جمعيتي
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ومسؤول مشروع جمعيتي بالوزارة، عن إغلاق باب المرحلة الرابعة من التقديم لمشروع جمعيتي من 30 يونيو 2020، والاكتفاء بما تم تلقيه من طلبات حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 2000 طلب منذ فتح باب التقديم في الأول من مارس.

وأكد كمال، فى تصريح للدستور، أنه يجب أن يكون سن المتقدم للمشروع من 21 حتى 45 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط وانتهى من أداء الخدمة العسكرية.

وكان على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهاته لإدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين بغلق باب التقدم لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة.

وأكد المصيلحي بأن جميع طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الرابعة سيتم دراستها وفحصها بعد تمام انتهاء تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة بأقسامها المختلفة خلال الفترة القادمة.

وشدد المصيلحي على أن منافذ جمعيتي قد ساهمت في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة ليكون لدينا أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة ليصل عدد المنافذ التي تم افتتاحها حتى الآن 4764 منفذ تعمل جنبًا إلى جنب مع بدالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لصرف السلع التموينية والسلع الحرة للمواطنين، وتوفير السلع بكميات واسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين فضلا عن مساهمة المشروع الحقيقية في توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تطوير منافذ تجارة التجزئة أحد أهم عناصر التجارة الداخلية.

وأوضح أن شروط التقدم للمشروع في المرحلة الرابعة هي نفس الشروط السابقة في مراحله الثلاثة والتي تنص على اشتراطات خاصة بالمتقدم وشروط خاصة بالموقع والمساحة فضلا عن فتح المنافذ في المناطق الأكثر احتياجًا.

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