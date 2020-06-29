مدبولي يهنئ المصريين بمناسبة ذكرى 30 يونيو

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.وقال مدبولي، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية، صباح الإثنين، أهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى 30 يونيو، التي أنقذ فيها الشعب بلاده من مصير لا يعلمه إلا الله.ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر مسرح مجمع الجلاء، لافتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة".