«الكهرباء» تصدر قرار مد فترة تقسيط ديون القطاع السياحى بمدن القناة قريبًا

أكد مصدر بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ارتفاع قيمة المديونية المستحقة لدى القطاع السياحي بمدن القناة إلى 2 مليار جنيه حتى 30 يونيو الجاري.وقال لـ"الدستور" إن الشركة القابضة لكهرباء مصر كانت أصدرت قرارا بتقسيط مديونية المنشآت السياحية على 6 أشهر بدون فوائد في مطلع يناير 2020 وكانت قيمتها 1.8 مليار جنيه، وذلك في إطار مساهمة قطاع الكهرباء في تذليل كافة المعوقات وتيسير الصعوبات أمام مستثمري القطاع السياحي في مدن القناة وسيناء والغردقة وطابا ونوبيع ومرسي علم.وأشار إلى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء بصدد إصدار قرار بمد فترة تقسيط مديونيات القطاع السياحي إلى فترة مماثلة محددة- 6 أشهر جديدة- تبدأ في 1 يوليو المقبل وتنتهي في 30 ديسمبر 2020، وبدون فوائد، وذلك دعمًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة القطاع السياحي في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها هذا القطاع الذي يعد من واحد من القطاعات المهمة في الدولة التي تأثرت بفترة الإغلاق الجزئي التي طبقتها الحكومة ضمن خطتها الإجرائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وكانت وزارة الكهرباء قامت بخطوات جادة نحو تنفيذ خطة الحكومة لتنمية القطاع السياحي والمتمثلة في دعم للمستثمرين في القطاع من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التغذية الكهربائية لكافة المنشأت السياحية الجديدة، أو توصيل التيار للمنشأت التي تشهد توسعات جديدة في مدن القناة وسيناء.