«التداعيات الاقتصادية لكورونا» في ندوة بالجامعة العربية الأربعاء

يعقد قطاع الشؤون الاقتصادية لدى جامعة الدول العربية بعد غد الأربعاء، ندوة عبر الوسائل الافتراضية لمناقشة التداعيات الاقتصادية التي خلفها انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، والأنماط الجديدة لبيئة سوق العمل والتي أضحت تعتمد بالأساس على دعائم التكنولوجيا والتحول الرقمي، وغيرت معايير وأعراف العمل في جميع أنحاء العالم.يرأس أعمال الندوة السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وبمشاركة كل من الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وفايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، والدكتور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور هاشم حسين، رئيس المركز العربي الإقليمي لتدريب وتنمية رواد الأعمال والاستثمار، وعبد العزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية – الألمانية، والسفير عبد المنعم محمد محمود، الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، والدكتورة سارة الجزار، المستشارة الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية وعميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.وتناقش الندوة موضوعات التأثير السلبي لفيروس COVID 19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وسبل وآليات تحقيق الأمن الغذائي للدول العربية، والسياسات والبرامج الجديدة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وتكون متلائمة مع الدول العربية.كما تناقش برامج التحفيز وشبكات الأمان التي اتبعتها الدول الأوروبية واستراتيجيتها لما بعد الأزمة، والتأثيرات السلبية التي ألمت بالقطاع الصناعي في الدول العربية وكيفية مواجهتها، والتغير في أنماط بيئة العمل بعد انتشار ثقافة العمل عن بعد.