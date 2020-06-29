حكومة ليبيا المؤقتة تُشكل لجنة لتوثيق انتهاكات مليشيات الوفاق

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، قرارا بتشكيل لجنة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها مليشيات حكومة الوفاق المدعومة تركيا في المنطقة الغربية من البلاد.وحدد قرار تشكيل اللجنة الذي حمل رقم (84)، بحسب ما نقلت قناة 218 الليبية، صباح اليوم الإثنين، أن تضم في عضويتها كل من وكيل عام وزارة العدل ومندوب ليبيا بمحكمة الجنايات الدولية، إضافةً لعضويات أخرى شملت عمداء بلديات المنطقة الغربية وعضويات أخرى لممثلين لإدارات وهيئات ووزارات مختلفة، منها وزارة الخارجية وهيئة الإعلام والثقافة والقيادة العامة للجيش الوطني والمخابرات العامة والأمن الداخلي والهلال الأحمر، فضلا عن لعضوين مستقلين.وتتولى اللجنة وفقًا للقرار، جمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والتشريعات ذات العلاقة التي شهدتها المنطقة الغربية، لاسيما في المدن التي شهدت اشتباكات وحدات الجيش الوطني في مواجهة مليشيات الوفاق، وهي ترهونة وقصر بن غشير والسبيعة، وسوق الخميس والعواتة وبني وليد والشويرف وصبراتة وصرمان والجميل والأصابعة وسرت.