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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

طلاب الثانوية الأزهرية يمتحنون «القرآن الكريم» و«الحديث» اليوم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:17 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
أميرة العناني
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يواصل طلاب الثانوية الأزهرية اليوم الاثنين، امتحانات نهاية العام العام للعام الدراسي 20192020، في جميع محافظات الجمهورية، حيث يؤدي طلاب القسم "الأدبي" امتحان مادة "القرآن الكريم"، بينما يؤدى طلاب شعبة "العلوم الإسلامية" امتحان مادة "الحديث".

وكان طلاب القسم العلمي أدوا أمس الأحد امتحان مادة "الحديث".

وتجرى الامتحانات هذا العام في ظل إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الصحية المشددة فى كافة اللجان.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 20192020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

وتم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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