كوريا الجنوبية تسجل 42 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12.757 إصابة.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه من بين الـ 42 حالة الجديدة، كانت 30 حالة لانتقال العدوى محليا، حيث تم اكتشاف 21 حالة في العاصمة وضواحيها و12 حالة قادمة من الخارج.ومن بين الـ 12 حالة القادمة من الخارج، تم اكتشاف 5 حالات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار، فيما كانت الـ 7 حالات المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي بعد دخولهم إلى البلاد.ولم تسجل السلطات حالات وفيات جديدة جراء فيروس كورونا المستجد ويتبقى العدد الإجمالي عند 282 حالة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 65 حالة إلى 11.429 حالة.