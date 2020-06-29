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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لا وفيات جديدة بسبب كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:50 ص
كورونا الصين
كورونا الصين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي حالات وفاة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة.

وتوزعت الـ12 حالة بواقع 7 حالات بعدوى محلية، و5 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83512 شخصًا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن جميع حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها في بكين، كما تم الإبلاغ عن 4 حالات جديدة يشتبه في إصابتها بالفيروس في بكين.

وأضافت اللجنة أن 9 أشخاص غادروا المستشفيات أمس بعد تعافيهم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78460 شخصًا، فيما بلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج 1907 حالات خرج منها 1823 شخصًا من المستشفيات بعد تعافيهم.

وتابعت اللجنة أن 7012 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين ما يزالون يخضعون للملاحظة الطبية بعد خروج 824 شخصا منها أمس، فيما تم تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض، بينها 5 حالات وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما زالت تخضع للملاحظة الطبية إلى 102 شخص بينها 63 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1199 حالة إصابة، بينها 7 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و46 إصابة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و447 إصابة في تايوان بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج 1104 مرضى في هونج كونج و45 في ماكاو و435 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.

وفي سياق متصل، ذكرت سلطات العاصمة الصينية (بكين) أن ما يقرب من 8.3 مليون شخص من سكان العاصمة أجروا اختبارات الحمض النووي حتى ظهر أمس، منذ عودة ظهور حالات إصابة محلية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في 11 من الشهر الجاري.

وقال "تشانج تشيانج"، نائب رئيس دائرة التنظيم بلجنة الحزب الشيوعي الصيني في بلدية بكين، إنه تم توسيع قدرة الاختبار اليومية في المدينة إلى 458 ألف عينة من 40 ألف يوم 11 يونيو.

وأبلغت بكين خلال الفترة بين يومي 11 و28 يونيو الجاري عن 318 حالة إصابة محلية مؤكدة بكوفيد-19، بعد أن شهدت المدينة 57 يومًا بدون تسجيل حالات منقولة محليا.

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