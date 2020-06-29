الطيران الكويتى: 1045 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 6 رحلات

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الإثنين، عن مغادرة 1045 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت رحلتين على متنهما 335 راكبًا إلى أسيوط، ورحلتين على متنهما 275 راكبًا إلى سوهاج، ورحلة على متنها 290 راكبًا إلى القاهرة وأخرى على متنها 145 راكبًا إلى الإسكندرية.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، مغادرة 1070 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.