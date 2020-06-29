بريطانيا: رصد عمليات تخييم وحفلات غير قانونية

أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأنه تم العثور على مئات الأشخاص في مخيمات غير قانونية، كما تم تنظيم حفلات غير قانونية، في منطقة "ليك ديستريكت"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يخالف القواعد الحكومية للتباعد الاجتماعي التي تحظر التجمعات الجماعية الكبيرة مثل التخييم وإقامة الحفلات.وقال مسئولو الشرطة في منطقة "ليك ديستريكت" إنهم حاولوا إثناء أكثر من 200 شخص عن التخييم بشكل غير قانوني خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما ألحق أضرارًا أيضًا بالأشجار والممتلكات، كما تم ترك القمامة في المنطقة.كما شملت التقارير الكشف عن نحو 20 شخصًا كانوا يقيمون حفلًا بطريقة غير قانونية في المنطقة.