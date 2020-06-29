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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

استعادة "الحلم والكيمياء والكتابة" فى ذكرى عفيفى مطر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:08 ص
عفيفى مطر
عفيفى مطر
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مرت الذكرى العاشرة على رحيل الشاعر محمد عفيفي مطر، الذي ارتبط مشروعه الشعري منذ الخمسينيات حتى آخر دواوينه الشعرية، فقد ولع بالتراث سواء الفرعوني، والإغريقي، والإسلامي، وأحد الأصوات التأسيسية في الشعر العربي المعاصر.

وفي كتابه "الحلم والكيمياء والكتابة" الصادر عن دار بتانة للنشر والتوزيع للدكتور شاكر عبدالحميد، أستاذ علم النفس والإبداع، ووزير الثقافة الأسبق، أشار إلى أن كتابة القصيدة عند "مطر" فعل خاص من أفعال الحياة إن لم يكن هو أكثر أفعال الحياة خصوبة وعمقًا، فالشعر مثل التصوف، والخبرة الدينية والخبرات الفنية الأخرى العميقة، كل حالات الحدس والكشف والإبداع، إيغال في الداخل بهدف فهم الداخل والخارج، انغمار في الذات بهدف تحديد علاقتها بالخارج وتعمقها نوع من التواصل والجدل بين الذات والذات".

ويري عبدالحميد أن الكلمة عند "مطر ليست مجرد أداة للتوصيل، فهو يخلع عليها قداسة التكوين والتأسيس ليصعد بها إلى مرحلة النقاء والخلق، والشعر هنا يكون مثله مثل كثير من أفعال الحياة، جدلية هدم وبناء، أي هدم من أجل البناء، وهدم البناء الجيد كي يؤسس عليه بناء أفضل منه".

وأكد أن، شعر مطر تكون في بداية الحلم قراءة، والحلم ذاته قراءة، ونهاية الحلم قراءة، وتكون العودة للترات قراءة، وظهور الشمس قراءة، خروج الناس قراءة، وملاحظة الواقع قراءة، كما أن العشق يمكن أن يكون نوعا من القراءة.

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