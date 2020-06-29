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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"حياة على باب الثلاجة" رواية عن أم وابنتها ورسائل علاقتهما

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:48 ص
حياة على باب الثلاجة
حياة على باب الثلاجة
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طباعة
صدرت عن العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة رواية "حياة على باب الثلاجة" للكاتبة الإنجليزية أليس كويبرز وترجمة هدى فضل.

تحتوي الرواية على رسائل بين أم وابنتها تترك على باب الثلاجة، ومن خلالها نعرف الكثير عن العلاقة بينهما، وعن حياتهما.

يشعر القارئ وكأنه يتلصص عليهما وأنه يعيش معهما، فينفعل مع "كلير" وهي تطلب نقودًا من أمها لتشتري قفازًا ليديها اللتين تجمدتا وفي الوقت نفسه تشعر بأن الأم تخفي شيئًا عن ابنتها.

كتاب كامل يقرأ في ساعة واحدة، لكنه يترك أثرًا يدوم لساعات وربما لأيام أو حتى فترة أطول من هذه بكثير، سيدفعك للتفكير في طريقة تعاملك مع ابنتك أو ابنك، كتاب سيجعلك تبكي في نهايته لنهايته غير المتوقعة. هذا الكتاب حائز على تسع جوائز أدبية ورشح للقائمة القصيرة لثلاث جوائز، كما ترجم إلى 28 لغة.

ومن جو الرواية: "ماما، عندما تستيقظين ستجدينني في الحديقة.. أقرأ مجموعة شعرية أخرى كتبها أشخاص كانوا مثلك، إحدى الكاتبات تقول إن فقدانها أحد ثدييها جعلها تشعر بأنها ليست امرأة بالكامل، من الصعب علي أن أفهم هذا يا ماما، لأنني لا أستطيع تخيلك كامرأة.. بالنسبة لي أنت أم.. هل هناك أي منطق في ما أقول؟ هل يمكنك أن تتحدثي معي عن هذه الأشياء؟ أحاول أن أتصرف أكثر كالكبار، لكن الأمر صعب للغاية.. لن أطيل الجلوس في الخارج، وسآتي لأرى كيف حالك، لذا فإن لم تشعري بأنك تريدين الانضمام إلي، أعدك بأنني سآتي لغرفتك قريبًا.. حب وحضن.. كلير".

أليس كويبرز، كاتبة إنجليزية، ولدت عام 1979، وتقيم الآن في كندا، حصلت على بكالوريوس في علم النفس من جامعة مانشيستر، وبعدها حصلت على الماجستير في الآداب من الجامعة نفسها.

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