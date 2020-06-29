262 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين تسجيل 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 256 أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193761.وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليبلغ 8961 في المجمل.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.