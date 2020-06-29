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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

262 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى ألمانيا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:02 ص
كورونا» فى ألمانيا
كورونا» فى ألمانيا
وكالات
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين تسجيل 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 256 أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193761.

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليبلغ 8961 في المجمل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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