فقدان 14 شخصًا بعد غرق قارب صيد فلبينى

أعلن خفر السواحل في الفلبين اليوم الإثنين فقدان 14 شخصًا بعد غرق قارب صيد فلبيني بالمياه الغربية للبلاد إثر اصطدامه بسفينة شحن مسجلة في هونج كونج.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال أرماند باليلو المتحدث باسم خفر السواحل، إن الحادث وقع قبالة بلدة مامبوراو في مقاطعة أوكسيدنتال ميندورو على بعد 160 كيلومترًا جنوب غربي مانيلا.وأضاف باليلو أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ للبحث عن 12 صيادًا وراكبًا كانوا على متن قارب الصيد ليبرتي 5.وأوضح أن القارب ليبرتي 5 كان في طريقه إلى ميناء الأسماك في نافوتاس سيتي بالعاصمة مانيلا، عندما اصطدم بسفينة الشحن إم.في فيينا وود.