التضامن تطالب العاملين باستمرار ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه وفقًا لتوجيهات الوزيرة، ولليوم الثاني على التوالي فقد تم توفير الكمامات والمطهرات اللازمة لكل العاملين بالوزارة فى إطار مواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا فى ظل قرار عودة العمل فى الوزارة بكامل طاقتها.وأكد محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن، أن الوزيرة حريصة على ارتداء الكمامة بصفة مستمرة، كما طالبت العاملين فى الوزارة باتباع كل الإجراءات الاحترازية منعًا لتفشي فيروس كورونا، كذلك مراعاة التباعد الاجتماعي وتعقيم الأماكن المعرضة لتجميع الفيروس.وكان قد قررت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، عودة العمل بديوان عام الوزارة بكامل طاقتها الوظيفية اعتبارًا من صباح أمس الأحد الموافق 28 يونيو مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المقررة.واستثنت القباج في قرارها من العودة للعمل الموظفة الحامل والمصابين بأمراض مزمنة منها الكبد والأورام والكلى والأمراض التنفسية الحادة بعد تقديم تقرير معتمد بحالته الصحية من مستشفى التأمين الصحي، كما منحت الموظفين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إجازة مرضية استثنائية بحد أدني أربعة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ بالإصابة ويمكن مدها لحين إتمام الشفاء وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب مع تقديم ما يفيد إصابته، كما يمنح إيضًا إجازة استثنائية للموظف المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد بعد تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس.