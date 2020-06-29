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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تمنح مواطنى 113 دولة حق الدخول إليها بتأشيرات إلكترونية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:55 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلن يفجيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، أنه سيكون بإمكان مواطني 113 دولة دخول روسيا بتأشيرة إلكترونية، اعتبارا من يناير المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، ذكر المسؤول أن سكان هذه الدول الـ 113 يشكلون زهاء 4 مليارات نسمة، أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيبدأ العمل به بعد إعطاء الحكومة الروسية موافقتها على قائمة الدول ذات الشأن.

وأوضح نائب الوزير أن هناك قائمة أولية من 53 دولة بإمكان مواطنيها الدخول بالتأشيرات الإلكترونية إلى المناطق "التجريبية"، هي الشرق الأقصى الروسي، ومقاطعة كالينينجراد، ومدينة سان بطرسبورج ومقاطعة لينينجراد.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه القائمة المصغرة تشمل بلدان الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، والهند، وتركيا، ودولا أخرى عدة.

ولفت إيفانوف إلى أن مواطني 60 دولة يستطيعون حاليا دخول الأراضي الروسية بدون تأشيرات أصلا، وذلك بموجب الاتفاقات التي أبرمتها موسكو سابقا مع هذه الدول.

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