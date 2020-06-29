حريق عقار بروض الفرج (صور)

تلقت غرفة عمليات حي روض الفرج بالقاهرة، بلاغًا بشأن اندلاع حريق بالعقار رقم ٤٦ أ شارع بديع.تواصلت غرفة الحي مع الحماية المدنية، وتوجه المحاسب عبد الحميد أبو العزم رئيس الحي للعنوان المشار له، وبوصول سيارات الحماية تمت السيطرة على الحريق.وقال أبو العزم، إن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات.