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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:15 ص
حفل زفاف ابنة السادات
حفل زفاف ابنة السادات
ايهاب مصطفى
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احتفل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بحفل زفاف ابنته نهى السادات إلى السيد حسن سيد مرعي وذلك في استراحته بالمعمورة.

حضر الحفل العديد من الشخصيات الهامة ومنهم نائب الرئيس ورئيس مجلس الشعب، والنائب الأول لرئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء وكبار رجال الدولة.

وكان بين المدعوين قيادات التنظيم السياسي والمحافظون، وسفراء الدول العربية والأجنبية، ومجموعة من المقاتلين جرحى معارك أكتوبر.

ومع الرئيس وزوجته، كان والدا العريس المهندس سيد مرعي وحرمه، وأفراد عائلتي العروسين.

وبعد مراسم الزفاف سار العروسان وسط صفين من الحرس الجمهوري، ثم قام الرئيس المصري والمهندس سيد مرعي بالترحيب بالمدعوين، وقد أحيا الفرح نخبة من الفنانين والفنانات وبلغ عدد الحضور 1500 بينهم أبطال حرب أكتوبر الذين دعتهم السيدة جيهان السادات.

وفي أثناء الفرح توجه عدد كبير من مواطني الإسكندرية وبورسعيد والسويس يعزفون الموسيقى إعرابًا عن فرحتهم.

أما عن العروس نهى فكانت طالبة بالقسم الانجليزي بآداب القاهرة والعريس حسن مرعي خريج قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت ونشرت مجلة الشبكة بتاريخ 5 يوليو 1974.

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