المكسيك.. 267 وفاة و4050 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية،عن وفاة 267 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلاد إلى 26648 حالة.وأشارت الوزارة إلى تسجيل 4050 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 216852 حالة إصابة.يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة، بالإضافة إلى مئات الوفيات يوميًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.