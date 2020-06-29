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سلاح جو قوات شرق ليبيا يستهدف قوات الوفاق قرب مصراتة

عالم

سلاح جو قوات شرق ليبيا يستهدف قوات الوفاق قرب مصراتة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:42 ص
سلاح جو قوات شرق
سلاح جو قوات شرق ليبيا
وكالات
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أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة بالجيش الوطني الليبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن مقاتلاته استهدفت مجموعات من قوات حكومة الوفاق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاء في منشور الشعبة أن الضربات الجوية الثلاث نُفذت في ما يُعرف بـــ "كامبو " بالقرب من كوبري السدادة شرقي مدينة مصراتة، والواقع في منتصف المسافة بين تاورغاء وأبوقرين.

يذكر أن مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر استهدفت في وقت سابق -يوم أمس الأحد-رتلا يتبع لقوات حكومة الوفاق في الصحراء شرق الشويرف، وفق ما أعلنته -أيضًا- شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة.

كما أعلنت الشعبة في وقت سابق عن استمرار إسقاط طائرات تُركية مُسيّرة في مختلف المحاور، حيث أسقطت واحدة منها الشهر الماضي في منطقة الشويرف غرب منطقة بوقرين.

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