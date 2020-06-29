بعد 4 أيام من موت والدته.. وفاة نجم طنطا السابق بسبب فيروس كورونا

تسود حالة من الحزن على جميع الرياضيين بمحافظة الغربية، عقب تلقيهم خبر وفاة محمد علوش، نجم طنطا السابق والمدير الفني لفريق عثماثون السابق بسبب إصابته بفيروس كورونا.ونعت أندية طنطا وبيلا ودمنهور وزفتي، وعدد كبير من الأندية بمنطقة الدلتا المدرب على صفحاتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذلك نعت روابط الأندية الشعبية المدرب الراحل.يذكر أن المدرب الراحل يمتلك تاريخًا كبيًرا فكان لاعبًا بأندية طنطا ودمنهور ومالية كفر الزيات والجيش وسموحة، وكذلك عمل مدربًا بالعراق وليبيا والسعودية وعمان، وعدد كبير من الأندية المصرية اخرهم عثماثون وتحقيق نتا ئج كبيرة.يذكر أن المدرب الراحل محمد علوش قد ودع والدته بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ 4 أيام فقط، ليلحق بها نجلها.