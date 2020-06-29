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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:57 ص
الأرصاد
الأرصاد
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.. معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا.. حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، معتدل على جنوبه.

ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء وعلى خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 22
الإسكندرية 29 22
وادي النطرون 32 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 35 22
دمنهور 33 21
بلطيم 30 22
مطروح 28 20
السلوم 30 19
سيوة 36 21
بورسعيد 30 23
دمياط 30 22
الزقازيق 35 22
المنصورة 34 22
الإسماعيلية 37 20
السويس 36 20
العريش 31 21
رفح 31 22
راس سدر 35 24
نخل 36 17
نويبع 39 26
طابا 37 20
كاترين 33 18
الطور 32 24
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 37 26
مرسى علم 36 28
الفيوم 36 23
بني سويف 36 22
المنيا 36 23
أسيوط 38 23
سوهاج 38 25
قنا 40 26
الأقصر 40 27
أسوان 41 27
إدفو 41 26
أبو سمبل 40 26
الوادي الجديد 39 26
شلاتين 37 30
أبو رماد 34 28
حلايب 33 28
راس حدربة 33 27

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