الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.. معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا.. حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على شمال الصعيد، معتدل على جنوبه.ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء وعلى خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 22الإسكندرية 29 22وادي النطرون 32 21طنطا 34 22شبين الكوم 35 22دمنهور 33 21بلطيم 30 22مطروح 28 20السلوم 30 19سيوة 36 21بورسعيد 30 23دمياط 30 22الزقازيق 35 22المنصورة 34 22الإسماعيلية 37 20السويس 36 20العريش 31 21رفح 31 22راس سدر 35 24نخل 36 17نويبع 39 26طابا 37 20كاترين 33 18الطور 32 24شرم الشيخ 39 29الغردقة 37 26مرسى علم 36 28الفيوم 36 23بني سويف 36 22المنيا 36 23أسيوط 38 23سوهاج 38 25قنا 40 26الأقصر 40 27أسوان 41 27إدفو 41 26أبو سمبل 40 26الوادي الجديد 39 26شلاتين 37 30أبو رماد 34 28حلايب 33 28راس حدربة 33 27