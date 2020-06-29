تعرف على القرارات الخاصة بشأن مخالفات البناء وإجراءات التصالح بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن إجراءات وقف تراخيص البناء وإجراءات التصالح على المباني المخالفة بنطاق المحافظة.وأشار بيان صادر عن المحافظة منذ قليل، أنه نظرا لأزدياد أعداد مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة وتحديدا منذ عام 2011 وحتي عام 2019، والتي ألقت بظلالها على تدهور البنية التحتية للمحافظة وأدت إلى حدوث اختناقات ومشاكل مرورية.وأضاف البيان أنه، بناءًا على ذلك أصدر وزير التنمية المحلية القرار رقم 181 لسنة 2020 بتاريخ 24 5 2020 والقرار رقم 218 لسنة 2020 بتاريخ 10 6 2020، هذه القرارات التي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وفقًا للأتي:الهدف الأول: يشمل وقف التعامل في مجال البناء بهدف وضع اشتراطات وضوابط تحقق أهداف التخطيط والتنمية العمرانية، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء خلال السنوات الماضية.والهدف الثاني: وضع حد لظاهرة البناء المخالف سواء بالتعدي على أراضي أملاك الدولة أو التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية أو مخالفة قيود الإرتفاع.والهدف الثالث: تطبيق أحكام القانون بكل حزم ضد المخالفين وتوفير حياة كريمة ومسكن أمن للمواطن البسيط.وأوضح أنه بناء على تلك القرارات قامت محافظة الإسكندرية بإتخاذ الإجراءات الأتية:-١_ إصدار القرارات الخاصة بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة ستة أشهر، وكذلك وقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص لحين قيام اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للاشتراطات ومن خلال توقيع محضر تنسيق مع "وحدة تراخيص البناء" بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يفيد الموافقة على نتائج أعمال اللجنة قبل اعتماد اجراءاتها من المحافظ.٢_ قامت المحافظة بتنفيذ المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.٣_ إقامة الدعاوي القضائية تجاة المخالف الحقيقي والفعلي، والاحالة للقضاء العسكري وضبط الهاربين منهم بمعرفة الأجهزة الأمنية.٤_ تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، في حال جواز التصالح أو بإزالة المخالفة على نفقتهم وتطبيق العقوبة المناسبة في حال عدم جواز التصالح.٥_ إتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحاسمة لإسترداد أراضي الدولة ضد الأشخاص الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 "لحساب حق الشعب" مع إزالة التعديات على الأراضى التي لم يتم الموافقة على تقنينها، ومنها أراضي الدولة بمنطقة "أم زغيو، ومنطقة الكينج مريوط، ومناطق الأحوزة الزراعية" لكافة جهات الولاية بنطاق محافظة الإسكندرية.٦_ تم الإنتهاء من تشكيل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح ولجان التظلمات وجميع إجراءات التصالح يتم الحصول عليها تفصيلا من خلال ملف الإجراءات والذي سيتاح بمقر المركز النموذجي لخدمة المشروعات بديوان عام المحافظة اعتبارا من يوم 172020 مع استمرار قبول طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتي 3092020.٧_ التأكيد على أن التقدم بطلب التصالح لا يعفي من الإجراءات القانونية إلا في حالة استكمال كافة الإجراءات القانونية والتسوية النهائية.أما فيما يخص وقف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر سيتم السماح بأعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية، وذات الصلة وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة وكذا مشروعات شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري حال مايلي:١_ مرور 5 سنوات علي الأقل علي صدور السجل التجاري بالإضافة إلى وجود حجم لسابقة أعمال لمشروعات تطوير عقاري لا تقل عن 100 مليون جنية.٢_ قيام تلك الشركات بتنفيذ مشروع لها على أرض مشتراه من أجهزة الدولة.٣_ التأكد من عدم سابق قيام تلك الشركات بمخالفات بنائية أو سابق قيامها بالتعدي على أرض الدولة.سيتم السماح بأعمال ترميم وتدعيم العقارات المُرخص بها بعد مراجعتها للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال من عدمه، كما سيتم تحديد المناطق ذات الكثافة والتي سيتم مراجعة الاشتراطات البنائية لها – كما سيتم تحديد مناطق الإمتداد العمراني، والتي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها لبدء إتخاذ الإجراءات الخاصة بها بعد العرض على اللجنة المشكلة بقرارنا رقم (486 ) لسنة 2020.وأكد البيان أن، بناء علي ذلك فعلي جميع الشركات الكائنة بنطاق المحافظة والعاملة بمجال التطوير والاستثمار العقاري وترغب في العمل بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الدولة، التقدم بطلب لديوان عام المحافظة مرفق به سابقة الأعمال والسيرة الذاتية للكوادر العاملة بها والامكانيات المتاحة لديها وصورة ضوئية من البطاقة الضريبية.واهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين الذين تقدمو بطلبات للتقنين سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بهم من خلال الأحياء والمنظومة الإلكترونية للتقنين بديوان عام المحافظة حتي لا يقع تحت طائلة القانون وإزالة أي منشأت واسترداد الأراضي منهم.