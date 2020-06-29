ضبط 400 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية بالفيوم

تمكنت حملة برئاسة المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، من ضبط 400 زجاجة مشروبات غازية وسلع غذائية منتهية الصلاحية بتموين "تطون"، وتم تحرير محضر ضد المخالفين، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.ويأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، وتشديد الرقابة على كافة النشاطات التموينية برئاسة المهندس محمد إسماعيل، مدير إدارة تموين تطون، والمهندس جمعة السعدنى رئيس الرقابة، والمفتشين أحمد كليب اللواج، وسيف الحنبولى، وسعيد جابر عبدالعظيم، ومحمد صابر.