دير الشايب بالأقصر يفتح أبوابه ويستأنف القداس الإلهى.. اليوم

أعلن دير الأنبا باخوميوس والمعروف بدير الشايب، بالأقصر عن استقباله للزوار، واستئناف القداسات الإلهية به، اليوم الإثنين، وذلك عقب اجتماع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت الماضي.وقال الأنبا سلوانس، المشرف على الدير، إنه "تقام القداسات أيام الإثنين والثلاثاء والخميس بالكنيسة الأثرية بالدير، على أن تقتصر المعموديات أيام السبت فقط، مع اقتصار القداس الإلهي أيام الجمعة والأحد وعيد الرسل على آباء رهبان الدير".جدير بالذكر أن عددًا من الأديرة القبطية الأرثوذكسية أعلن استمرار غلق أبوابها أمام الأقباط، وذلك عقب اجتماع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت الماضي باللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.