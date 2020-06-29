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الكرازة

أسقفا القوصية والمنصورة: استمرار تأجيل فتح الكنائس بالإيبارشية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:59 ص
إيبارشية المنصور
إيبارشية المنصور
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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أعلنت إيبارشية القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس تأجيل فتح الكنائس بالإيبارشية؛ حتى منتصف يوليو المقبل.

وقال الأنبا توماس، أسقف الإيبارشية، في بيان له، "إنه نظرًا في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار فيروس كورونا المستجد، قررنا تأجيل فتح الكنائس بالإيبارشية إلى يوليو المقبل مع تقييم الوضع والموقف آنذاك"، مضيفا: "استمرار العمل بالقرارات السابقة في المعمودية والأكاليل والجنازات بالايبارشية".

وفي السياق ذاته، أعلنت إيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس استمرار تعليق الكنائس بالإيبارشية حتى 17 يوليو المقبل.

وأضافت الإيبارشية، في بيان لها، أنه يستمر العمل بالقرارات السابقة بخصوص الجنازات والأفراح على أن يتم تعقيم الكنائس عقب كل مناسبة.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ أول أمس؛ اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة.

وذكر البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرارات رئيس الوزراء الأخيرة، اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر تقنية الفيديو كونفرانس صباح السبت، وذلك نظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات تتراوح من شديدة إلى متوسطة أو خفيفة.

ورأت اللجنة أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.

وتابع البيان: "مع تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية، يومي الأحد والجمعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وفي حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية، نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة.

وواصل: "بالنسبة لكنائس القاهرة، والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا)، وحيث إنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف، متابعًا وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ، لا يزيد عن 25 فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية".

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