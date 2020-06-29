ولاية أمريكية تستعد لإزالة شعار الكونفدرالية من علمها

يصوّت المشرّعون في ولاية ميسيسيبي على مشروع قانون لإزالة شعار الكونفدرالية عن علم الولاية الجنوبية، في خطوة تلبّي أحد مطالب الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتّحدة والتي تدعو لاجتثاث كل رموز الماضي العنصري للبلاد.وميسيسيبي هي الولاية الأمريكية الوحيدة التي ما زالت رايتها تحتفظ بعلم "الولايات المتّحدة الكونفدرالية" المؤلّف من مستطيل أبيض في أعلى زاويته اليسرى مربّع أحمر يتوسّطه صليب أزرق قُطريّ بداخله نجوم صغيرة بيضاء.وهذا العلم الذي كان يمثّل الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية خلال حرب الانفصال (1861-1865)، يمثّل بالنسبة إلى كثيرين رمزًا للماضي العنصري للبلاد.وخلال الاحتجاجات الضخمة المناهضة للعنصرية التي هزّت الولايات المتّحدة في مايو الفائت، كان أحد مطالب المحتجين التخلّص من هذا العلم وإزالة تماثيل الجنرالات الكونفدراليين والشخصيات التي كانت مناهضة لإلغاء العبودية واجتثاث سائر المظاهر التكريمية لهؤلاء.وميسيسيبي التي لديها ماض طويل في الفصل العنصري، هي الولاية الوحيدة التي ما زالت تحتفظ بالشعار الكونفدرالي على علمها بعد أن تخلّت عنه جورجيا في 2003.وقبل عامين، رفض المشرّعون في ميسيسيبي التخلّص من علم اعتبروه جزءًا لا يتجزّأ من تراث الجنوب وثقافته.لكن الضغط المتزايد لدوائر الأعمال والرياضة والثقافة والمجتمع المدني في الولاية أثمر تحوّلًا في موقف هؤلاء المشرّعين الذين وافقوا بأغلبية ثلثي أعضاء كونجرس الولاية بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) على قرار يجيز مناقشة مشروع قانون لإعادة رسم علم الولاية.