أكثر من نصف مليون وفاة بكورونا فى العالم

أودت جائحة كورونا بأرواح أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، ثلثاهم تقريبًا في الولايات المتحدة وأوروبا، منذ ظهر فيروس كورونا المستجدّ في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية.وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء في العالم 500.390 وفاة (من أصل 10.099.576 إصابة).وفي أوروبا، القارة الأكثر تضررًا من الوباء، سجّلت 196.086 وفاة (من أصل 2.642.897 إصابة)، في حين سجّلت في الولايات المتّحدة، الدولة الاكثر تسجيلًا للوفيات والإصابات، 125.747 وفاة تليها البرازيل (57622) ثم بريطانيا (43550) فإيطاليا (34738) ثم فرنسا (29778).يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.