رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
سلاح جو قوات شرق ليبيا يستهدف قوات الوفاق قرب مصراتة

حوادث

النائب العام يأمر بالطعن على براءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:28 ص
النائب العام
النائب العام
حسام محفوظ
طباعة
أمر النائب العام بالطعن على حكم صادر ببراءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد، والتحقيق في شكوى والدته من تعدي ذوي المتهم المذكور عليها.

وكانت «وحدة الرصد» بـ«إدارة البيان» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي للمدعوة "أماني البيومي" تشكو فيه من الإفراج عن متهم بهتك عرض طفلها المصاب بالتوحد؛ لصدور حكم ببراءته، وإقامة والدة المفرج عنه وذويه حفلًا لذلك أسفل مسكنها، وتعديهم عليها بالسب.

وقد تلقت الصفحة الرسمية لـ«النيابة العامة» بموقع «Facebook» مطالبات عدة بالتحقيق في الواقعة، وبعرض الأمر على «النائب العام» أمر باتخاذ إجراءات التحقيق.

وقد سألت «النيابة العامة» الشاكية وزوجها اللذين شهدا بتعدي المشكو في حقها عليهما ونجلهما بالسب علنًا أمام جيرانهم خلال الحفل الذي أقامته أسفل مسكنهم، وباستجواب المشكو في حقها أنكرت الاتهام المنسوب إليها مدعية تعدي شاكيتها عليها بالسب، وأنكرت الأخيرة وزوجها ذلك، وأمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المشكو في حقها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وشهودها.

كما أمر «النائب العام» بالطعن على حكم البراءة الصادر في القضية رقم 227 لسنة 2020 جنايات طفل مدينة نصر - موضوع واقعة هتك عرض نجل الشاكية ـ لتوافر أدلة في الأوراق ضد المتهم فيها لم تتناولها المحكمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركى آل الشيخ يتنازل عن كل قضاياه المرفوعة ضد الأهلى

أول تعليق لكريم عبدالعزيز بعد التعاقد على «الاختيار 2»

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

«المركزي» يعدل إجازة البنوك

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

أول تعليق لكريم عبدالعزيز بعد التعاقد على «الاختيار 2»

سلاح جو قوات شرق ليبيا يستهدف قوات الوفاق قرب مصراتة

«الصحة»: دواء مصري فعال لعلاج كورونا خلال أسبوعين

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

أول مشروع قومي للبيض.. افتتحه السادات لإنتاج 15 مليون بيضة سنويًا

نجم الساعة

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

سالى روحي تطلق أمسية شعرية أونلاين بالتعاون مع المسرح الذهبي

الثلاثاء.. ثاني عروض الأفلام الفائزة بمنحة الإنتاج

أمل جمال: 30 يونيو كانت فرصتنا الوحيدة لاستعادة الهوية

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشعر العربى: مصرى فى القائمة