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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة حالتين بكورونا وإيجابية 15 أخرين بالوادى الجديد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:32 ص
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
محمد مهدي
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اعلنت لجنة متابعة أزمة كورونا محافظ الوادي الجديد، وفاة حالتين لمواطنين بكورونا لمسنين ما بين 70 إلى 72 سنة، وتسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس بواقع 3 حالات بمركز الخارجة و6 بمدينة موط وحالة بكلا من قري القصر وغرب الموهوب وحالتين بقرية الراشدة بمركز الداخلة، بالإضافة إلى حالة وحيدة بقرية تنيدة مركز بلاط وأخرى بمركز الفرافرة ليصبح إجمالى الحالات الإيجابية المسجلة 283، ووفاة 22 مواطنًا منذ بداية أزمة كورونا.

وأضاف "الزملّوط" أن هناك تعافي لحالة بعزل مستشفى أبوتيج بمحافظة أسيوط وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ 72 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وفى سياق متصل أصدر محافظ الوادى الجديد قرارًا بإنتظام كافة العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بكامل القوة وذلك إعتباراََ من الثلاثاء ١يوليو ٢٠٢٠ على أن يستثني من هذا القرار ️المصابين بالأمراض المزمنة وفقاََ لما هو ثابت بتقرير اللجنة الطبية المختصة أو بشهادة مليون صحة، وكذلك ️السيدات الحوامل أو اللاتي يرعين أطفالا أقل من ٧ سنوات، مع مراعاة تقديم ️المصابون بفيروس كورونا ما يفيد ذلك ولحين تعافيهم وشمل القرار العاملين من ذوي الإحتياجات الخاصة من واقع ملف الخدمة والتي تمنعهم حالتهم الصحية من العمل بعد العرض على رئيس المصلحة، بجانب المخالطين للمصاب بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد إصابة من يخالطه ويهيب محافظ الإقليم بالمواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة( ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الإلتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوم لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام ( ٢٩٣٦٤٦٧ - ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

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