الاتحاد الأوروبى يدعو بريطانيا للكشف عن سياسة المساعدات الحكومية

دعا الاتحاد الأوروبي، بريطانيا للكشف عن سياسة المساعدات الحكومية، بعد خروجها من الاتحاد، ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز".وقالت بروكسل إن افتقار بريطانيا إلى خطة عامة لنظام الدعم المحلي قد يعرقل محادثات العلاقات في المستقبل.وكان مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، قد قال في وقت سابق إن بريطانيا لم تشارك حتى الآن فيما طرحه الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية ومصائد الأسماك في جولات المفاوضات السابقة التي جرت في الغالب عبر مكالمات الفيديو بسبب القيود التي يفرضها فيروس كورونا.