وزير خارجية اليونان يبحث تطورات الأزمة الليبية فى تونس.. اليوم

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن وزير الشئون الخارجية نيكوس ديندياس سوف يقوم بزيارة إلى تونس، اليوم الإثنين، ويستقبله خلالها الرئيس التونسى قيس سعيد ورئيس الوزراء الياس الفخفاخ ووزير الخارجية نور الدين الري.وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن مباحثات "ديندياس" في تونس سوف تتركز على القضايا الثانية والإقليمية، مع التأكيد على التطورات في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط، والقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وعلاقات تونس بالاتحاد الأوروبى.وفي ختام الزيارة سيتم التوقيع على اتفاقية نقل بحري بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليونانية.