سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 29-6-2020

يواصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 29-6-2020،، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك العاملة المصرية، وجاء متوسط سعر صرف الريال 4.29 للشراء و4.32 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.ويقدم لكم موقع " الدستور" التقرير اليومي لسعر تداول الريال السعودي في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-6-2020يسجل سعر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري اليوم 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ويأتي السعر في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، كما يصل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 و4.32 جنيه للبيع.وفى قناة السويس جاء سعر الريال بـ 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع كما سجل في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، وحقق في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما يأتس بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.وفي السياق ذاته، جاء الريال في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال في بنك البركة إلى سعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي جاء السعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ووصل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع و4.33 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هلله، كما يتم تداوله من خلال فئتين من العملات الأولي ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عباره عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية بلغ 6.1 مليار دولار، عن العام المالى الماضى 2018-2019.