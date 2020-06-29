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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ناهد السباعى تعلق على تصريحات يوسف الشريف عن عدم ملامسة النساء

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:31 ص
وسف الشريف وناهد
وسف الشريف وناهد السباعى
سناء إسماعيل
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علقت الفنانة ناهد السباعي، على الجدل المثار حول تصريحات الفنان يوسف الشريف، عن اشتراطه عدم ملامسه النساء في عقوده المبرمة مع شركات الإنتاج.

وقالت "السباعي"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "أنا بدافع عنه لأني بدافع عن حرية الناس عمومًا في آرائهم طالما أنها مابتعارضش مع حريتي".

وأضافت: "الناس بتدافع عن حريات كتيرة الفترة دي إشمعنا يوسف مش متقبلين حريته؟ لازم نحترم حرية الاختيار الناس بتدافع عن الحرية الجنسية والعقيدة ليه تنتقدوا شخص عنده قناعات مختلفة معايا".

وتابعت: "الطرفين أحرار أنا حرة في رأيي وهو حر في رأيه لازم نتقبل بعض.. يوسف فنان كبير جدًا وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهده كبيرة جدًا في مسلسل النهاية.. دي شروطه في الشغل اللي مش عاجبه مايشتغلش معاه".

وكشفت أن تأيدها للفكرة لايعني التوافق مع الشخص في الرأي، لكن هي فكرة احترام الاختيار، مشيرة إلى أنها تؤيد فكرة السينما سينما والمسلسل مسلسل بكل التفاصيل لكنه في ذات الوقت علينا احترام الاراء الأخرى.

وتابعت: "كل شخص مننا له خطوط حمراء وأنا بالمناسبة هقول حاجة بدون ذكر أسماء كمثال عرض عليا فيلم وقال لي المخرج بعدما تاخدي "الدش" اتصوري بملابس معينة ورفضت ذلك وقلت مش موجود ده في الأسكربت اللي اتعرض عليا وقال لي وقتها "إشمعنا يعني مانتي صورتي بالمايوه في فيلم يوم للستات" رديت عليه قلتله يفرق لأني أتصور بالمايوه عادي لكن بالملابس دي لا.. عشان كده ضربت مثال كل واحد له خطوط حمراء يوسف نجم كبير وعمل مشاهدات وله قاعدة جماهرية ليه بقى لما يقول رآيه ولو ماضيقكش كمشاهد تعترض عليه".

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